Die Korken knallen in Eilhausen

Eilhausen

Auf dem Areal der Königsmühle in Eilhausen stehen die Zeichen am heutigen Freitag und am Sonntag auf Party. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Mühlengruppe soll es nach dem Festakt im großen Zelt ab 18.30 Uhr mit der Kilkenny Band auf dem Tanzboden öffentlich und ordentlich abgehen.

Von Peter Götz