Die Vorbereitungen für das Jubiläum 2024 laufen schon

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Concordia Husen: So sieht der Vorstand nach den Wahlen aus. Mit dabei (von links): hintere Reihe Christian Ingwersen (1. Jugendwart), Jörn Nagel (1. Vorsitzender), Martin Möller (2. Schießwart) und Heiko Grothus (2. Beisitzer). Vordere Reihe: Jan-Noel Gerling (2. Kassierer), Alina Böcher (2. Jugendwart), Henning Göcke (2. Schriftwart), Lynette Grothus (1. Schriftwartin) und Klaus Ingwersen (1. Schießwart). Nicht auf dem Bild: Nils Schwarze (2. Vorsitzender), Carolin Tiemann-Schwarze (1. Kassiererin) und Sören Arning (1. Beisitzer).

Schriftführer Henning Göcke verlas zunächst das Jahresprotokoll. Er zog ein positives Resümee der stattgefundenen Veranstaltungen. Dem Verein war es gelungen, nach zwei Jahren Corona-Pause das Jahr mit einem erfolgreichen Schützenfest im April 2022 zu beginnen und eine neue Veranstaltung ins Leben zu rufen: "Move", den ersten Kinder und Jugendtag.

Göcke erwähnte auch die besuchten Schützenfeste der Nachbarvereine. Mit dem jährlichen Skat- und Knobelabend am 30. Dezember fand das Jahr erfolgreich seinen Abschluss.

Auch der 2. Jugendwart Christian Ingwersen fand für 2022 positive Worte. Der Schießsport konnte wieder aktiv aufgenommen werden. Unter anderem nahmen die Schützen erfolgreich an den Kreismeisterschaften in Oppenwehe teil. Auch die Vereinsmeisterschaften konnten wieder durchgeführt werden. Hier ehrte der 2. Jugendwart die Mitglieder in verschiedenen Kategorien. Nach einer kurzen Pause übernahm der 2. Kassierer Jan-Noel Gerling das Wort und fuhr ebenfalls mit positiven Nachrichten fort.

Während der Jahreshauptversammlung wurden auch Jubilare geehrt (von links): Jörn Nagel, Helmut Böcher, Anja Watermann, Heinz Hucke, Amelie Westerhoff, Friedrich Schrewe und Alina Böcher. Nicht auf dem Bild: Sabine Schrewe, Sören Arning, Thomas Hucke, Michael Westerhoff und Uwe Röthemeier.

Es folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch den 1. Vorsitzenden Jörn Nagel. Besonders hervorzuheben war hier Heinz Hucke, der schon seit 70 Jahren dabei ist.

Danach ging es mit den Teilwahlen des Vorstandes weiter. Der 1. Jugendwart Yannik Witte ließ sich nicht erneut aufstellen. „Wir möchten uns für die langjährige Arbeit und Unterstützung bedanken. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr“, so der Vorsitzende. Der Vorstand konnte aber mit Klaus Ingwersen (1. Schießwart), Martin Möller (2. Schießwart) und Heiko Grothus (2. Beisitzer) gleich drei neue Vorstandsmitglieder gewinnen.

Bei den Siegerehrungen ausgezeichnet: hintere Reihe (von links) Jörn Nagel, Christian Lömker, Alina Böcher, Dirk Schnute, Sascha Lückl und Yannik Witte. Vordere Reihe: Hildegard Telgheder, Annegret Arning, Susanne Öwermann-Röding, Sophia Schnute, Klaus Ingwersen und Christian Ingwersen.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung hörten die Mitglieder noch Informationen über das bevorstehende Schützenfest am 22. und 23. April. Der Schützenverein plant wie im vergangenen Jahr wieder eine Schützen-Kirmes mit vielen Attraktionen für Groß und Klein. Zudem ist die Planung für das 100-jährige Bestehen des Schützenvereins im Jahr 2024 angelaufen. Dann wird auch das Kreiskönigschießen in Nettelstedt ausgerichtet.