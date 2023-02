Die zwei Leben eines Lübbecker Handball-Profis

Ehrgeizig, zielstrebig und entscheidungsfreudig, so sei er als Handball-Profi aufgetreten, sagt Dirk Beuchler. „Und das sind auch wichtige Eigenschaften in meinem neuen Beruf.“ Der 51-jährige Lübbecker ist jetzt selbstständiger Finanzberater und eröffnet demnächst ein eigenes Büro.

An der Rahdener Straße 95 entsteht gerade Dirk Beuchlers künftiges Büro als selbstständiger Finanzberater der DVAG. Eröffnung ist am 31. März. Die vergangenen vier Jahre hat Beuchler in Hille einem Dreier-Team angehört und alle notwendigen Qualifikationen zu Finanzthemen bei der IHK erworben. „Ich will jetzt den nächsten Step machen und ein eigenes Team aufbauen“, sagt Beuchler. Einen eigenen Kundenstamm habe er, dazu ein gutes Netzwerk. Darauf lasse sich aufbauen, ist er überzeugt.