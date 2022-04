„Der Lübbecker Freibadpark ist für jedermann“

Lübbecke

Schwimmbecken, in denen die Natur die Überhand gewann, und Liegewiesen, die mit dichtem Gestrüpp überzogen waren. In diesem Zustand hat sich das unter Denkmalschutz stehende Freibad an der Obernfelder Allee befunden, bevor die Stadt Lübbecke 2019 die Initiative ergriffen hat, etwa 2,45 Millionen Euro Fördergelder vom Land einholte und selbst etwas mehr als eine Million Euro in den neuen Freibadpark investierte.

Von Louis Ruthe