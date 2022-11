Donnerstag ist Abgabetag im Lübbecker Land

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit – doch viele Menschen werden an Heiligabend vor einem leeren Gabentisch sitzen. Damit hilfsbedürftige Familien im Altkreis Lübbecke trotzdem einen Grund zum Lächeln haben, hat die Tafel Lübbecker Land die Aktion Weihnachtskiste ins Leben gerufen.

Tafel erinnert an Weihnachtskistenaktion

Wie bereits berichtet, können am Donnerstag, 1. Dezember, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr offene Päckchen mit haltbaren Lebensmitteln, Süßigkeiten und Hygieneartikeln an folgenden Orten abgegeben werden:

Stadthalle Lübbecke, Bohlenstraße 27 bis 29 (hier können Pakete sogar bis 20 Uhr abgegeben werden), Telefon 05741/20387.

Martinshaus Espelkamp, Rahdener Straße 15/Eingang Kantstraße, Telefon 05772/9360102.

Evangelisches Gemeindehaus Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße 3, Telefon 05742/3987.

Evangelisches Gemeindehaus Schnathorst, Tengerner Straße 11, Telefon 05744/2546.

Stemwede-Oppendorf, Stemwederbergstraße 112b, Telefon 05745/2086.

Evangelisches Gemeindehaus Rahden, Am Kirchplatz 4, Telefon 0152/09708556.

Not im Altkreis ist sehr groß

„Wir möchten darauf hinweisen, dass an allen Abgabestellen Maskenpflicht besteht“, sagt Jürgen Obernolte, Vorsitzender des Fördervereins Tafel Lübbecker Land. Er und seine Mitstreiterinnen Sabine Linz-Struckmeier (stellvertretende Fördervereins-Vorsitzende) und Carola Becker hoffen auf zahlreiche gut gefüllte Päckchen, denn die Not im Altkreis ist groß. „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Spenderinnen und Spendern für ihre Hilfe und Unterstützung“, so Obernolte.