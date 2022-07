Wer in einer Liberty-Woman-Filiale in Deutschland einen sogenannten Faltshopper erwirbt, tut damit doppelt Gutes, denn: Durch die Nutzung von Mehrwegtaschen wird die Umwelt entlastet und pro Shopper spendet das Lübbecker Unternehmen einen Euro für den guten Zweck.

Lübbecker Unternehmen Liberty überreicht Spende an Kinderhospiz in Osnabrück

Die Liberty Damenmoden GmbH bedenkt mit den so gesammelten Spenden ausschließlich Kinderhospize in Deutschland und wechselt nach einem bestimmten Betrag, sodass mehrere Institutionen von der Aktion profitieren.

In den vergangenen Monaten wurde deutschlandweit für den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück gesammelt. Die Einrichtung begleitet lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien. Der Geschäftsführer Peter Friedrich übergab die 2500-Euro-Spende persönlich an die Einrichtung. „Wir sind sehr dankbar für diese finanzielle Unterstützung. Die vergangenen zwei Jahre waren für unsere Familien besonders hart und so ist es schön zu sehen, dass in diesen unruhigen Zeiten weiterhin an uns gedacht wird“, sagt Anja Hanke, Koordinatorin für die Öffentlichkeitsarbeit im Osnabrücker Hospiz.

Einsatz in den Familien

Aktuell begleitet der Ambulante Hospizdienst 26 Familien in und um Osnabrück. „Unsere ehrenamtlichen Begleitungen wurden intensiv für ihren Einsatz in den Familien qualifiziert. Sie spenden den Familien Zeit, tragen zur Entlastung der Familien bei und sind auch in schwierigen Situationen an der Seite der Familien“, beschreibt Anja Hanke weiter.

Auch in der Zukunft sind weitere Spendenaktionen geplant, um den Bekanntheitsgrad solcher enorm wichtigen Einrichtungen wie dem Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück zu erhöhen.