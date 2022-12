Drei Lübbecker Dörfer spiegeln Weltgeschichte wider

Vor 50 Jahren, am 1. Januar 1973, endete mit Inkrafttreten der Gebietsreform auch die mehr als 1000 Jahre bestehende Gemeinde Blasheim. Ein neues Buch befasst sich kenntnisreich und zugleich kurzweilig mit der Geschichte der drei zugehörigen Dörfer.

Blasheim, Stockhausen und Obermehnen gehörten bis Ende 1972 politisch zu Preußisch Olderndorf, und so ist auch Buchautor Dr. Heinz-Ulrich Kammeier genau genommen Preußisch Oldendorfer. Denn der heutige Steinhagener ist auf einem Hof in Stockhausen aufgewachsen und stammt damit aus jener Altgemeinde, über die er nun in einem 350 Seiten starken Buch viele neue historische Details zusammengefasst hat.