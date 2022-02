Ein Broadway-Musical für Lübbecke

Freilichtbühne Nettelstedt bringt Percy Jackson in die Stadthalle – Karten bereits erhältlich

Stierische Abenteuer mit dem Minotaurus: Percy Jackson (alias Niklas Öwermann) bekommt es mit den Monstern der griechischen Sagenwelt zu tun. Unterstützung erhält er von der neunmalklugen Annabeth (Luisa Neumann) und vom musikalischen Satyr Grover (Aaron Kracht, rechts). Premiere des Musicals ist am 8. April in der Stadthalle.

Ein Broadway-Musical auf Deutsch und dann noch in Lübbecke: Zu verdanken ist diese eher unwahrscheinliche Kombination der Jugendgruppe der Freilichtbühne Nettelstedt. Luisa Neumann (23) hatte „The Lightning Thief – The Percy Jackson Musical“ zufällig beim Streaming-Anbieter Spotify gefunden: „Ich habe es in Dauerschleife gehört und fand es großartig.“