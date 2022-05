Wenn es im heimischen Lokalteil um Stockhausen ging, begegnete den Leserinnen und Lesern in den Berichten mit hoher Wahrscheinlichkeit der Name Gerd Heinrich Niemeyer – wohl kein anderer Einwohner hat in den vergangenen Jahrzehnten die Heimatgeschichte des 739-Seelen-Dorfs so mitgeschrieben wie er. Jetzt ist er als Ortsheimatpfleger verabschiedet worden.

Als langjähriger Motor und Motivator setzte sich der ehemalige Pädagoge oft mit all seiner Energie für die Belange seines Heimatdorfs beziehungsweise der dort wohnenden Menschen ein. Seine Handschrift wird auch in Zukunft noch bei vielen Stockhauser Themen deutlich lesbar sein – und wenn man an die Schriftenreihe „Stockhauser Blätter“ denkt, ist das mit der Handschrift auch fast wörtlich zu nehmen. Wer an Gerd H. Niemeyer denkt, der denkt auch an das Bundesgold für Stockhausen beim Dorfwettbewerb 1995, an das große Benefizkonzert „Stockhausen für Europa“ oder das Sichtbarmachen historischer Stätten im Ort wie etwa den alten Friedhof.