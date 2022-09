Ein Nummernschild fürs Fahrrad

Alswede

Auf Einladung der Dorfgemeinschaft Alswede bietet die Polizei im Mühlenkreis eine Fahrradregistrierung an. Unter dem Motto „Kein Fahrrad ohne Nummernschild“ können alle Fahrradeigentümer ihr Zweirad (natürlich auch Elektrofahrräder) am Montag 19. September, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Alswede (Fiesteler Straße 51) registrieren lassen.