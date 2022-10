Einbrecher haben es in Lübbecke auf Tabak abgesehen

Unbekannte steigen in Autohaus an der B 65 ein

Lübbecke

Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in das Autohaus Schmale an der Hauptstraße (B 65) in Blasheim eingestiegen. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf Tabakwaren in der zugehörigen Tankstelle abgesehen.