Wir kennen „Mörder ahoi“ mit Miss Marple, fanden „Tod auf dem Nil“ mit Hercule Poirot amüsant und erfreuten uns am Traumschiff (in Zeiten vor Silbereisen). Leichte Seemannskost. „Passagier 23“ von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat mit dieser Art von Unterhaltung nur den Schauplatz des Geschehens gemein. Das Boot, in XXL.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen