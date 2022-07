Lübbecker (32) wegen des Verdachts der zweifachen Vergewaltigung am Bielefelder Landgericht angeklagt

Lübbecke/Bielefeld

Im Herbst 2020 soll ein 32-Jähriger aus Lübbecke bei zwei Gelegenheiten seine ehemalige Lebensgefährtin in seiner Wohnung vergewaltigt haben. So bewertet es zumindest die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Seit Freitag muss sich der mehrfach vorbestrafte Lübbecker vor der 20. Großen Strafkammer am Bielefelder Landgericht verantworten. Beim Prozessauftakt schwieg der Mann mit syrischen Wurzeln und deutscher Staatsbürgerschaft zu den Vorwürfen.

Von Louis Ruthe