Nettelstedt

Niemand dürfte so lange vor Madagaskar gelegen haben wie die Freilichtbühne Nettelstedt. Schon vor zwei Jahren hätte das Musical seine Premiere feiern sollen. Ein Jahr später scheiterte pandemiebedingt auch der zweite Anlauf. Nun also: Klappe – die dritte für „Madagascar“. An Pfingstsonntag. Was lange währt, könnte gut werden. Richtig gut sogar.

Von Kai Wessel