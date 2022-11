Ensemble greift nach den Sternen

Der Rückblick auf das verstrichene Geschäftsjahr 2021 zeigt deutlich, dass aufgrund der Einschränkungen durch Covid-19 keine Auftritte wie gewohnt stattfinden konnten. Nachdem zu Jahresbeginn das Festkonzert zum Thema „Sonne, Mond und Sterne“ verschoben werden musste, ließen es sich die Musikerinnen und Musiker jedoch nicht nehmen, unter der Leitung von Dirigent Uwe Grothus ein Adventsprogramm für den Jahresabschluss zu erarbeiten. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit der St.-Andreas-Kirche in Lübbecke in mehreren Videosequenzen aufgezeichnet und in Verbindung mit einem Spenden-Link für die Sanierung der Kirche online veröffentlicht. Auch das Jugendorchester unter der Leitung von Annalena Hansch trug zum Gelingen der Benefiz-Aktion bei und konnte in diesem Zuge einmal mehr unter Beweis stellen, wie viel in ihm steckt.

Wenngleich Grothus über das vergangene Jahr wenig zu berichten hatte, zeigte er sich erfreut über zahlreiche Auftritte im laufenden Jahr. Angefangen beim Kinderfest in Lübbecke, bei dem das Orchester einen eigenen Stand zum Ausprobieren von Instrumenten hatte, über Himmelfahrt auf dem Kummerbrink bis hin zu Schützenfest, Bierbrunnenfest und der Eröffnung des Blasheimer Marktes in Lübbecke kehrte musikalisch wieder Leben ein. Dies habe sich auch vermehrt in den vergangenen Wochen bei der Probenbeteiligung gezeigt. Besonders lobte Uwe Grothus den Workshop des Jugendorchesters und der Blow Band der Musikschule Pro Musica, aus dem ein gelungenes Abschlusskonzert hervorgegangen sei.

Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl des zweiten Kassenprüfers, ein Amt, das nun Aaron Hansch bekleidet.

Bevorstehende Adventskonzerte

Im Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr legte die 2. Vorsitzende Ulrike Nentwich zunächst den Fokus auf die bevorstehenden Adventskonzerte. „Wir möchten unser letztjähriges Online-Konzert in diesem Jahr mit richtigem Publikum in der St. Andreas-Kirche spielen“, kündigt Nentwich an. Das gemeinsame Konzert von Musik-Corps und Jugendorchester wird am Nikolaustag, 6. Dezember, um 19 Uhr ausgerichtet. Fleißig geprobt wird auch für das Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Lübbecke. Neben traditionellen Weihnachtsliedern und Kompositionen der Neuzeit werden der Bach-Choral "Jesu bleibet meine Freude" und das bekannte "Sound of Silence" zu hören sein.

„Zweimal mussten wir unser Konzert 'Sonne, Mond & Sterne' absagen. Doch nun nehmen wir das Abenteuer in Angriff“, freut sich Ulrike Nentwich. Mit konzertanten Märschen, Originalkompositionen und preisgekrönter Filmmusik wagt sich das Musik-Corps in neue Sphären und sucht die musikalische Herausforderung. Auch das Jugendorchester wird über den Wolken unterwegs sein. Eintrittskarten für das Konzert am 26. Februar 2023 um 17 Uhr in der Stadthalle Lübbecke können in der Bücherstube Lübbecke oder im Internet unter www.schuetzen-musik-corps-luebbecke.de erworben werden. Nentwich: "Wo immer die Sternenreise auch hingehen mag, mit Gewissheit werden die Besucher den Spaß und die Begeisterung der Musikerinnen und Musiker spüren und auf eine einzigartige Reise ins Reich der Sterne entführt werden."