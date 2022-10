Erneut Schlägereien in der Lübbecker Kneipenmeile

Polizei rückt zweimal in einer Nacht in die Niedernstraße aus - Opfer mit Eisenkette getroffen

Lübbecke

Gleich zweimal in einer Nacht mussten Polizei und Rettungskräfte am Sonntag, 25. September, in die Niedernstraße ausrücken. Streitigkeiten zwischen Kneipengästen waren eskaliert.

Von Friederike Niemeyer