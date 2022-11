Erst der Backfisch, dann die Bowle

Lübbecke-Blasheim

Im Kupferkessel brodelt die hochprozentige Feuerzangenbowle, bunte Neon-Sterne leuchten mit den Kerzen am Weihnachtsbaum um die Wette, der köstliche Geruch von Reibekuchen, Waffeln, Bratwurst und Backfisch liegt in der Luft. Und der sechsjährige Linus nutzt die Chance, noch vor dem großen Ansturm eine gemütliche Fahrt mit dem Handkurbel-Karussell in Angriff zu nehmen. Beim 21. Blasheimer Adventsmarkt tummelten sich an zwei Tagen hunderte Besucher auf dem Gelände rund um die Kirche. Und genossen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die wunderschöne vorweihnachtliche Atmosphäre ganz besonders.

Von Sonja Töbing