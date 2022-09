Erst prüfen, dann weitergeben!

Fachreferent warnt junge Lübbecker vor Falsch-Nachrichten, die in Sozialen Medien verbreitet werden

Auf Einladung von „Lübbecke zeigt Gesicht“ informiert Andre Wolf von „Mimikama“ Schülerinnen und Schüler in der Stadthalle.

Zur besten Unterrichtszeit trafen sich die Schüler der drei weiterführenden Lübbecker Schulen, des Berufskollegs, der Stadtschule und des Wittekind-Gymnasiums, mit den Mitveranstaltern des Bündnisses „Lübbecke zeigt Gesicht“ und interessierten Besuchern zu dem Fachvortrag mit dem brandaktuellen Thema. Finanziert durch die Fachstelle „NRWeltoffen“ im Schulamt des Kreises Minden-Lübbecke referierte Andre Wolf von Mimikama aus Wien über Fakenews – also gefälschte Nachrichten – und die Schwierigkeit, sie zu erkennen: „Ihr müsst immer wieder nachfragen und dürft nicht alles glauben.“

Michael Hafner von „Lübbecke zeigt Gesicht“ begrüßte die jungen Leute und dankte den Schulleitungen für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Veranstaltung. Er bedankte sich auch bei dem aus Versmold (Kreis Gütersloh) stammenden Fakten-Checker Andre Wolf mit einem Früchtekorb aus der Region.

„Mimikama“ ist eine internationale Anlaufstelle zur Aufklärung über Internetbetrug, Falschmeldungen sowie Computersicherheit und zur Förderung von Medienkompetenz sowie eine Beobachtungsstelle für Desinformation und Social-Media-Analysen. „Wir erhalten bei der heutigen Informationsflut viel zu viele ‚Wahrheiten‘, die so schnell nicht geprüft werden können“, sagte Andre Wolf. Dieses Chaos würden ganz bestimmte Gruppen – auch am rechten Rand der Gesellschaft – nutzen, um ihre Ziele durchzusetzen, indem sie Menschen massiv beeinflussen würden. Die Nachrichten seien in der Regel leicht zugänglich und verständlich. Man dürfe aber das „Social“ bei „Social Media“ nicht mit „sozial“ übersetzen. Die digitalen Kommunikationsplattformen Facebook, Twitter, Instagram und Whatsapp seien oft alles andere als sozial.

Andre Wolf forderte dazu auf, Informationen nicht unkritisch und ungeprüft weiterzugeben und damit die Informationsgeber zu unterstützen, die bewusst falsche Informationen streuen würden. Er warnte davor, Krisensituationen zu emotionalisieren. Damit würden Aggressionen erzeugt, die im schlimmsten Fall Gewaltexzesse auslösen könnten. „Es kommt vor, dass Gewaltausbrüche legitimiert werden“, sagte Andre Wolf. Das müsse auf jeden Fall verhindert werden. Daher sei es wichtig, immer wieder nachzufragen und nicht alles zu glauben. Nicht nur jungen Menschen falle es schwer, Informationen aus dem Internet auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Da würden Seiten anerkannt seriöser Quellen so gekonnt nachgebaut und mit Falschmeldungen versehen, dass selbst geübte Faktenchecker damit Schwierigkeiten hätten.

Am Ende gab es viele positive Rückmeldungen von Besuchern und aus den drei weiterführenden Schulen. Beispielsweise lautete ein Kommentar auf der Facebook-Seite des Berufskollegs: „Die Lernenden fanden die Veranstaltung sehr informativ und waren dankbar für die Hinweise zur Entlarvung von Fake News.“