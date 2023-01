Erste Stunde kostenlos: Stadt Lübbecke stellt Parktarif um

Auf dem Parkplatz am Papendiek gilt die Regelung seit der Eröffnung des Westertors, jetzt wurde das Modell auf sämtliche von den städtischen Wirtschaftsbetrieben betriebenen Parkeinrichtungen ausgeweitet: Die erste Stunde Parken ist in Lübbecke überall kostenfrei.

Im Unterschied zum Parkplatz am Westertor, auf dem die Standzeit auf eine Stunde begrenzt ist, kann auf dem Gänsemarkt, an der Königsmühle, der Parkpalette Weingarten sowie im Parkhaus Ost eine längere Parkdauer gewählt und diese bedarfsweise auch verlängert werden. Das ermöglicht die Smartphone-App „Parkster“, mit der seit Oktober ganz bequem und ohne Zusatzkosten bezahlt werden kann.

Die Tarifanpassung im Online-Bezahlverfahren wie an den Automaten erfolgte vor Wochenfrist. Am grundsätzlichen Tarifprinzip ändert sich nichts – längere Standzeiten kosten weiterhin 50 Cent die Stunde. Für den typischen Kurzzeitparker hingegen, der nur schnell ein paar Erledigungen in der Stadt machen will, bedeutet die Umstellung eine Gebührenbefreiung.

Neue Technik im Parkhaus noch nicht im Einsatz

Im Parkhaus Ost sind zwar seit einigen Tagen die Kennzeichen-aufgestellt, die neue Technik ist aber noch nicht im Einsatz. Weiterhin gilt es, sich entweder ein Ticket über den Automaten zu ziehen und hinter die Windschutzscheibe zu legen oder über die App zu bezahlen.