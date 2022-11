Es gibt wieder den "Weihnachtszauber" in Lübbecke

Mike Lammers aus Lübbecke lädt erneut zum "Weihnachtszauber" am Wiehenweg ein, diesmal vom 3. Dezember bis 6. Januar. "Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit vollem Tatendrang und erschaffen unser Zauberdorf für alle die, die etwas Magie und Faszination erleben möchten", kündigt er an.

Der "Weihnachtszauber" am Wiehenweg in Lübbecke sorgt immer wieder für ganz besondere Momente, so wie hier im vergangenen Jahr. Diesmal lädt Veranstalter Mike Lammers vom 3. Dezember bis 6. Januar ein.

„Das Ziel ist, den sozial benachteiligten Kindern etwas Besonderes zu bieten, etwas, das sie für eine Weile in eine andere Welt mitnimmt, von der sie hinterher noch träumen“, sagte Lammers im vergangenen Jahr. Dass der „Weihnachtszauber“ das schaffen kann, den Kleinen, aber auch den Eltern, Freude zu schenken und sie nicht an die alltäglichen Sorgen denken zu lassen, habe er bei der Premiere im Jahr 2020 erlebt. „Ich habe Rückmeldungen von Familien bekommen, dass die Kinder noch lange nach dem Besuch begeistert vom Weihnachtsmann und den Wichteln erzählt haben“, berichtet er. Die Eltern hätten „Rotz und Wasser geheult“.

Für dieses Jahr kündigt Lammers "viele neue kleine Wunder und Sehenswürdigkeiten" an, außerdem den Start der ersten Glühweinkonzerte an jedem Adventswochenende immer ab 19 Uhr. Am 3. Dezember ist die Band "White Coffee" zu Gast, am 10. Dezember Karsten Breuer und am 17. Dezember Lucas Schierbaum. Beide sind Singer und Songwriter. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Kakao, Bier, Wein und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, jeder Gast wird aber gebeten, eine Spende in den Hut zu werfen.

Was Lammers noch wichtig ist: "Auch der Weihnachtsmann findet sich wieder bei uns ein, um unsere Kinder reichlich zu beschenken. Dafür benötigen wir aber Unterstützung, um genügend Geschenke für dieses Jahr zusammen zu bekommen. Wer also Lust hat, ein kleines Päckchen für die Kinder zu packen, egal ob Junge oder Mädchen, ist herzlich eingeladen, uns zu helfen.

Wir freuen uns auf viele unbeschreibliche Augenblicke." Neu ist auch, dass sich Grundschulklassen und Kindergärten anmelden können, um hier ihre Weihnachtsfeier zu machen - solang noch Termine frei sind immer von Montag bis Donnerstag.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter weihnachtszauber.info, unter Telefon 0177/3450929 oder per Mail an [email protected]