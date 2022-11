Etwas Grusel und ganz viel Spaß an der Grundschule Regenbogen in Lübbecke

Vor diesem durchaus ernsten Hintergrund hat sich auch Lübbeckes Bürgermeister Frank Haberbosch nicht zweimal bitten lassen und ist der Einladung in die Grundschule Regenbogen gefolgt, in der der Vorlesetag am Freitag bis in die späten Abendstunden unter Beteiligung von Schülern und Eltern gefeiert wurde.

Lese-Lounge im Musikraum

Im mit Sitzsäcken zur Lese-Lounge umgestalteten Musikraum lauschte die Klasse 3a von Astrid Böker den vom Bürgermeister vorgetragenen Abenteuern der „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ von Cornelia Funke und revanchierte sich anschließend mit dem Lied „Lichterkinder“.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßiges Vorlesen die Startchancen von Kindern enorm erhöht. Vorlesekinder lernen schneller, entwickeln einen größeren Wortschatz, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten.