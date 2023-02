EU-Projekt am Berufskolleg Lübbecke ausgezeichnet

Das Projekt „eSafety goes green“ erhielt von der Jury des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) das „eTwinning“-Qualitätssiegel 2022 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung. E-Twinning ist ein internationales digitales Lernnetzwerk innerhalb des Erasmus-Programms.

Im Laufe des Schuljahres 2021/22 haben die Schüler der Fachoberschule für Gesundheit und Soziales gemeinsam mit internationalen Partnern aus Polen, der Türkei, Italien und den Niederlanden einen bewussten und verantwortlichen Umgang mit ihren digitalen Endgeräten analysiert. In einem kooperativ gestalteten E-Book klärten sie über das Phänomen des „Greenwashing“ in verschiedenen Produktsparten auf (also der Anschein, ökologisch und nachhaltig hergestellt worden zu sein) und beleuchteten in weiteren Projektaufgaben Gefahren der Internetnutzung wie „Cyberbullying“ (Mobbing und Hetze im Netz), Onlinesucht und „Fake News“.

Interkulturelle Kompetenzen weiterentwickelt

„Das E-Twinning-Projekt war für uns Schülerinnen und Schüler eine gute Möglichkeit, uns mit relevanten Themen zur Mediennutzung und zum Umweltschutz zu beschäftigen“, sagt die Teilnehmerin Alexia Meier. Gleichzeitig erörterten die Projektpartner gemeinsam die Frage, inwieweit mit den Funktionen eines Smartphones nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann. Hierfür nutzten sie verschiedene Computerprogramme, wodurch die Lernenden nicht nur ihre Englischkenntnisse, sondern auch ihre digitale Medienkompetenz verbesserten. Lehrkraft Corinna Friedrich unterstrich, dass durch den internationalen Austausch im E-Twinning-Projekt auch die interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt werden konnten.

E-Twinning unterstützt Schulpartnerschaften

Die E-Twinning-Plattform ist ein Angebot des EU-Bildungsprogramms Erasmus plus und ermöglicht Schulen in Europa seit 2005 digital zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu lernen. Ziele sind dabei die Förderung der Medienkompetenz, die Stärkung des interkulturellen Bewusstseins und die praktische Anwendung der Fremdsprachenkenntnisse. Mit dem „eTwinning“-Qualitätssiegel zeichnet der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz beispielhafte europäische Schulpartnerschaften aus, die mediengestützte Unterrichtsprojekte durchführen und dabei innovative Wege beschreiten.