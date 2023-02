Fazit Lübbecker Immo-Forum: „super-erfolgreicher Neustart“

Immo-Forum 2023: Bereits am Samstagmorgen kurz nach der offiziellen Eröffnung waren die beiden Messehallen mit vielen Besuchern gefüllt, wie hier in der umfunktionierten Stadtsporthalle..

Schon am Samstag seien viele Besucher gekommen und hätten, so schon die Erfahrungen der Vor-Corona-Zeit, intensive Gespräche zu konkreten Projekten gesucht, erläuterte Christian Joseph. Am Sonntag sei dann ein insgesamt noch größerer Andrang mit unverbindlicherem Informationsinteresse zu verzeichnen gewesen. Auch das wie in den früheren Auflagen des Immo-Forums. „Aber man merkt deutlich: Die Leute wollen raus und suchen das Gespräch“, sagte Joseph dieser Zeitung.