„Feuertanz“ mit junger Dirigentin in Lübbecke

Die frühere Lübbeckerin Katja Wilhelmy ist auf dem Weg, Dirigentin zu werden. Bei den beiden Neujahrskonzerten in ihrer alten Heimat kann sich das musikbegeisterte Publikum von ihrem Talent selbst überzeugen, denn Wilhelmy wird zeitweise den Dirigentenstab in die Hand nehmen.

Katja Wilhelmy ist in Lübbecke aufgewachsen, hat lange Jahre Unterricht im Spiel der Violine bei Rosa Meyring erhalten und wurde Stipendiatin der Sparkassen-Stiftung. Dann hat sie sich entschlossen, ein Kapellmeister-Studium bei der Bundeswehr zu beginnen und studiert nun „Dirigieren“ in Düsseldorf, wo sie im nächsten Jahr ihren Abschluss anstrebt.

Unter ihrer Leitung erklingt der „Feuertanz“ von Manuel de Falla. Das passt zu dem übrigen Programm, in dem es unter dem Stichwort „Feuer“ leidenschaftlich zu Werke geht: Unter der Leitung von Heinz-Hermann Grube, der das Konzert auch wieder moderieren wird, stehen „Light my fire“ in einer Orchesterversion, Filmmusik zu einer heißen Lokomotiven-Verfolgungsjagd, aber auch „Feuriges“ von Strauß, Elgar oder Händel auf dem Programm.

Geplant sind zwei Konzerte: am Samstag, 7. Januar 2023, um 20 Uhr und am Sonntag, 8. Januar 2023, um 17 Uhr. Beide Konzerte finden in der Stadthalle Lübbecke statt. Eintrittskarten sind in der Bücherstube Lübbecke (Telefon 05741/8541) erhältlich. Das Konzert soll auch wie in früheren Jahren mit einer Pause gespielt werden, in der man noch einmal auf das neue Jahr anstoßen kann.