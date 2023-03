Flüchtlingshilfe Lübbecke bittet um Sachspenden

Freuen sich auf weitere Spenden: Johann und Roman verladen die Hilfsgüter für die Ukraine an der Kleiderkammer in Lübbecke.

"Täglich sehen wir in den Medien die zerbombten Städte und Dörfer und die Not der Kriegsopfer in der Ukraine", sagt Bernd Porps von der Flüchtlingshilfe. "Auch in Lübbecke leben viele aus der Ukraine vor dem Krieg Geflüchtete, hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern."

Von ihnen sei die Bitte an die Ehrenamtler der Flüchtlingshilfe herangetragen worden, warme Kleidung und Lebensmittel zu sammeln. Roman, Ehemann und Vater einer ukrainischen Familie in Lübbecke, musste in der Ukraine bleiben. Er darf aber Mitte März mit seinem Sprinter nach Lübbecke kommen und dann wieder Hilfsgüter mit zurücknehmen, die direkt an die Notleidenden in den Kriegsgebieten verteilt werden.

"Von diesen Menschen haben wir eine neue Liste bekommen, was am dringendsten gebraucht wird", erläutert Bernd Porps. Dazu gehören ganz verschiedene Dinge.

Kleidung: warme Jacken, Pullover, Handschuhe, warme Socken und Winterschuhe für Männer, Frauen und Kinder, außerdem Schlafsäcke für die Obdachlosen nach den Angriffen.

Diese Textilien können ausschließlich am Mittwoch, 8. März, in der Kleiderkammer des DRK Lübbecke zwischen 15 und 18 Uhr abgegeben werden.

Lebensmittel: Nudeln, Reis, Mehl, Kondensmilch, Fleisch als Konserven, Fisch in Konservendosen, Würste vakuumverpackt, Kaffee oder Tee, Zwieback oder Knäckebrot (nur solche Waren dürfen über die Grenze transportiert werden).

Außerdem: Feuchttücher, Kerzen (noch nicht angebrannt, keine Teelichter), Taschenlampen, möglichst mit Batterien.

Die Lebensmittel und die anderen Sachen werden beim CVJM Lübbecke, Jugendzentrum am Markt 23, während der Öffnungszeiten gesammelt.

Die CVJM-Öffnungszeiten bis 19. März

Montag geschlossen, Dienstag 16.15 bis 19.15 Uhr, Mittwoch 15 bis 19 Uhr, Donnerstag 16.15 bis 19.15 Uhr, Freitag und Samstag geschlossen, Sonntag 15 bis 19 Uhr.