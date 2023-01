Freeway-Cup:  Begeisterung schlägt hohe Wellen

Sie öffneten die Türen - und es war so schön wie damals: Der Freeway-Cup hat nach zweijähriger Auszeit ein gelungenes Comeback gefeiert. Die inoffizielle Deutsche U-16-Hallenmeisterschaft sorgte zwei Tage lang für eine ausverkaufte Kreissporthalle.

Freeway Cup 2023, Lübbecke, Rahmenprogramm, Helfer, Randgeschichten. Das Publikum ist an beiden Tagen des Freeway Cups in Lübbecke bester Stimmung gewesen. Vor allem, als die Mühlenkreis-Auswahl einen Treffer landete, hat es kein halten mehr gegeben.

Und das Wichtigste: „Alles funktioniert", meldete Turnierleiter Christian Spönemann am Samstagabend. Der Fachkräftemangel scheint noch nicht beim Freeway-Cup angekommen zu sein. Mehr als 200 Helfer aus nahezu allen Altkreis-Ecken waren am Wochenende im Einsatz. Einige konnten auf Erfahrungen von zehn oder mehr Turnieren verweisen, andere waren erstmals dabei. Ohne diese Helfer wäre eine der bundesweit größten Hallenfußball-Veranstaltungen nicht denkbar, sagt Christian Spönemann: „Es ist gigantisch, was die abreißen."