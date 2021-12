Fricke übernimmt Reinköster

Die Fleischerei Reinköster in Blasheim steht unter neuer Führung.

Traditionsfleischerei in Lübbecke-Blasheim seit 1. Dezember unter neuer Geschäftsleitung

Der neue Geschäftsführer der Fleischerei Reinköster in Blasheim: Oliver Fricke (rechts), mit Marion und Heinrich Hartmann.

„Der Name Reinköster ist seit jeher weit über die Grenzen Lübbeckes für guten Geschmack und das Streben nach Qualität bekannt. Dafür möchte ich nun voll und ganz mit meinem Namen stehen“, sagt Oliver Fricke bei der Übernahme am 1. Dezember.

Im Team mit den Hartmanns

Der gelernte Koch, der seit fast zehn Jahren für den Partyservice und die Mittagsgerichte im Traditionsbetrieb verantwortlich ist, hat lange Jahre Seite an Seite mit Heinrich Hartmann für den guten Geschmack gesorgt.

24 Jahre hatten Heinrich Hartmann und Frau Marion den Betrieb erfolgreich geführt, bevor die beiden ihn 2018 an einen Nachfolger übergaben, um in die zweite Reihe zu treten. „Wie immer im Leben ist nicht alles planbar und manche Dinge verlaufen anders als gewünscht. Als Oliver uns nun im November fragte, ob wir wieder mit an Bord sind, wenn er den Betrieb als Geschäftsführer übernimmt, haben wir, ohne zu zögern, Ja gesagt“, beschreibt Heinrich Hartmann den unerwarteten Augenblick.

Marion Hartmann wird das Laden-Team unterstützen und Heinrich Hartmann übernimmt die Betriebsleitung der Fleischerei.

Konzentration auf Stammhaus

Der frischgebackene Geschäftsführer Oliver Fricke konzentriert sich von nun an auf das Hauptgeschäft mit Fleischerei in Blasheim und hofft, dass trotz Corona-Situation im nächsten Jahr endlich wieder seine Imbisswagen auf Veranstaltungen zum Einsatz kommen können. Besonders am Herzen liegen dem Koch, als zweite Säule des Betriebes, der bewährte Mittagstisch und das vielfältige Angebot des Partyservices. Er ist fest überzeugt, dass das Traditionsunternehmen mit dem gesamten Reinköster-Team wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Die bisherige Reinköster Verwaltungs GmbH hatte anfang Dezember Insolvenz angemeldet. Die drei Filialen in Rahden, Gestringen und Bünde sind geschlossen und bleiben es auch. Die Mitarbeiter am Standort Blasheim bleiben alle im Betrieb.