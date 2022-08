Fröhliche Feier: Mühlengruppe Eilhausen besteht 40 Jahre

Eilhausen

Wer denkt schon an einen Regenschirm, wenn wochenlang die Sonne lacht, aber zum entscheidenden Zeitpunkt der Himmel seine Schleusen öffnet? Ein Großteil der Gäste traf am Freitag zwar pünktlich zur Feierstunde in der Königsmühle Eilhausen ein – aber das war‘s dann auch schon. Die letzten 150 Meter ging es wohl oder übel unbeschirmt durch den Wolkenbruch, da half kein Warten im Auto auf ein schnelles Ende des ergiebigen Schauers.

Von Peter Götz