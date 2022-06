Früher lag die Türschwelle tiefer

Archäologische Erkenntnisse zur Lübbecker St.-Andreas-Kirche: Erdreich hat sich an der Südseite angehäuft

Für die heutigen Lübbecker Kirchgänger ist es ganz selbstverständlich: Wer die St.-Andreas-Kirche durch den Haupteingang im Norden verlässt, der kann dies ebenerdig tun. Wer nach Süden hinaus gehen will, muss eine recht steile Treppe nehmen. In früheren Zeiten war das nicht so. „Die Schwelle lag etwa 1,20 bis 1,40 Meter tiefer“, sagt Kirchbaumeister Eyke Blöbaum. Diese Erkenntnis könnte nun auch Folgen für den Fortgang der Sanierung haben.