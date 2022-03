Gedanken über die Melodie des Lebens

Lübbecke

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie jene, die dem Hospizdienst in Lübbecke nahe stehen, waren am vergangenen Samstag zu einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche eingeladen. Sie feierten das 20-jährige Bestehen des Hospizdienstes. Zu der Feierstunde gab es neben Gesang und der musikalischen Begleitung durch Heinz-Hermann Grube am Piano viele Wortbeiträge von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern sowie von Angehörigen und Gästen.

Von Eva Rahe