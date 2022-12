Gehlenbeck: Ansturm auf den Adventszauber

Lübbecke

Man nehme reichlich Bratwurst, füge eine Prise Zucker und Zimt hinzu, reibe einen Haufen Kartoffeln und verrühre alles mit etwas Punsch – fertig ist der Adventszauber in Gehlenbeck. Etwa 200 bis 300 Besucher haben diese bewährte Mischung am Samstag am Heimathaus im Lübbecker Ortsteil Gehlenbeck getestet.

Von Kai Wessel