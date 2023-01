Gehlenbecker Moorhus hat viel vor im nächsten Halbjahr

Das Moorhus in Lübbecke-Gehlenbeck stellt sein neues Halbjahresprogramm vor. Erstmals ist das Programm nur online zu finden, um Ressourcen zu schonen.

Das Halbjahresprogramm des Nabu-Moorhus in Lübbecke ist jetzt online. Ute Halstenberg (von links), Max Kischkel, Linda Olenberg und Ramona Gieseking freuen sich über ein vielseitiges Programm.

Alle Termine aus dem Moorhus-Programmheft für das erste Halbjahr 2023 sind ab sofort online unter www.moorhus.eu zu finden. Von Moor- und Naturführungen, über Leherfortbildungen bis zum Osterferienprogramm bietet das Moorhus-Team abwechslungsreiche Veranstaltungen für Groß und Klein.

Programmstart im Februar

Nach einer Winterpause im Januar startet das Programm im Februar mit einer „Winterwanderung von Turm zu Turm“ am Sonntag, 5. Februar, ab 9.30 Uhr. Für Jugendliche und Erwachsene wird am Samstag, 11. Februar, der Kreativ-Workshop „Buch binden“ angeboten.

Nützliches Wissen für Lehrer und Erzieher

Für Lehrkräfte und Erzieher sind zwei BNE-Fortbildungen (Bildung für nachhaltige Entwicklung) im Programm. Am Donnerstag, 30. März, informiert und unterstützt das BNE-Team bei „Artenvielfalt rund ums Schulgelände“ bei der Realisierung eines Schulgartens sowie bei der Umsetzung von Pflanzenfarben- und Gemüseprojekten.

Bei der BNE-Fortbildung „Lernort Bauernhof und nachhaltige Ernährung in Unterricht und Schule“ am Donnerstag, 11. Mai, wird in verschiedenen Workshops für systematische Zusammenhänge sensibilisiert und nützliches Hintergrundwissen sowie praktische Methoden vermittelt.

In den Osterferien können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren beim BNE-Team abwechslungsreiche Aktionen besuchen, wie die „Schokoreise“, einen Upcycling-Kreativworkshop oder die Bienenkerzenwerkstatt.

Kinder werden zu Moorhexen

Am 4. und 11. Juni bildet die Moorhexe Kinder zwischen sechs und zehn Jahren bei einem zweiteiligen Lehrgang zu Nachwuchsmoorhexen aus. Neben ein bisschen Magie erfahren die Kinder, welche besonderen Tiere und Pflanzen im Großen Torfmoor leben und warum Moore wichtig für unser Klima sind.

Bei den Moorführungen stehen die ökologischen Besonderheiten, Flora und Fauna und die Klimabedeutung des Großen Torfmoores im Mittelpunkt. Aber auch das Erleben des frühmorgendlichen erwachenden Moors, „Brainwalking“ und ein Eltern-Kind-Moorerlebnis sind im Programm zu finden.

Ressourcen schonen

Um Ressourcen wie Papier und Wasser zu schonen, wird das Halbjahresprogramm erstmals nur noch online auf der Moorhus-Homepage veröffentlicht. Damit trägt das Moorhus-Team ein Stückchen zum globalen Nachhaltigkeitsziel Nummer 12 „Nachhaltiger Konsum“ bei.

Anmeldungen für alle Veranstaltungen werden ab sofort telefonisch im Nabu-Besucherzentrum Moorhus, Frotheimer Straße 57a in Lübbecke-Gehlenbeck, unter 05741/2409505 und per E-Mail an [email protected] angenommen. Pro Person und Aktion wird eine Kursgebühr erhoben. Um eine Anmeldung bis spätestens drei Werktage im Voraus wird gebeten. Alle Termine des Veranstaltungsprogramms finden sich unter www.moorhus.eu.