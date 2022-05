Bei den derzeit immer weiter sinkenden Corona-Zahlen besteht Hoffnung, dass in diesem Jahren nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Blasheimer Markt gefeiert werden kann – es wird dann die 451. Auflage sein.

Die Planungen für die 451. Auflage des Blasheimer Marktes laufen. Am Mittwoch tagt der Marktausschuss.

Wenn am kommenden Mittwoch, 25. Mai, der Marktausschuss zusammenkommt, geht es auch um die Genehmigung des Belegungsplanes. Der Sitzungsvorlage nach sind keine Absagen von Stand- oder Karussell-Betreibern eingegangen, die weitreichende Standplatzveränderungen zur Folge haben. Es seien lediglich kleinere Veränderungen vorzunehmen, so dass Stammbeschicker von den Marktbesuchern an ihrem „alten“ Platz gefunden werden.