Literatur ist vielseitig. Sie ermöglicht es uns, in fremde Welten zu entfliehen und das Hier und Jetzt einen Moment anzuhalten oder zumindest langsamer erscheinen zu lassen. Einen dieser Momente bescherte Spiegel-Bestsellerautorin Meike Werkmeister am Welttag des Buches mit einer Premierenlesung im Bürgerpark Schäppchen zusammen mit Musikerin Julia Kautz aus München ihrem Publikum.

Lesen lädt uns Menschen ein in verschiedene Gefühlswelten einzutauchen. Eines dieser Gefühle ist die Liebe. Andreas Oelschläger von der Lübbecker Bücherstube fasste es mit seinen Eröffnungsworten zu der Veranstaltung so zusammen: „Die Liebe beginnt im Kleinen zwischen zwei Menschen im gegenseitigen Respekt und in der Toleranz bis hin zum Globalen.“ Gerade jetzt in dieser unwirklich bedrohlichen Zeit, so machte er deutlich, kann das Motto des Abends vielleicht umso passender sein. Es lautete: „Wir feiern das Leben, das Lesen und die Liebe!“