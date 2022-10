Gestochen scharfe Bilder

Foto:

In der Klinik für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin am Krankenhaus Lübbecke besteht ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der endoskopischen Therapiemaßnahmen. In der Klinik werden, gemeinsam mit dem hiesigen Medizinischen Versorgungszentrum, annähernd 4500 endoskopische Untersuchungen pro Jahr durchgeführt. Da Endoskopien in der Regel über die natürlichen Körperöffnungen durchgeführt werden, können Nachteile operativer Verfahren wie zum Beispiel das Operationstrauma mit Rekonvaleszenz- und Wundheilungsphase sowie eventuelle Komplikationen der Wundheilung und narkosebedingte Nebenwirkungen, praktisch vollständig vermieden werden. Ein Schwerpunkt der Abteilung besteht hier in der Therapie von Krebsvorstufen und frühen Krebserkrankungen der Bauchorgane. In der Klinik werden unter anderem zahlreiche Eingriffe am Organsystem der Bauchspeicheldrüse und der Gallenwege durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Methoden wie der „Ultraschall über das eingebrachte Endoskop“ (sogenannte Endosonografie, ca. 400/Jahr), als auch die Gallenwegs- und Bauchspeicheldrüsengangspiegelungen (sogenannte ERCP, etwa 225/Jahr) werden in hoher Frequenz durchgeführt. Hier besteht der häufigste Untersuchungsgrund in der Behandlung von Gallengangsteinen und in der Abklärung und Behandlung von Tumoren der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenwege.