Gewalt in Lübbecker Kneipenmeile soll nicht ohne Folgen bleiben

Bürgermeister reagiert auf jüngste Polizeieinsätze in der Niedernstraße - Anwohner resigniert

Lübbecke

Die erneuten nächtlichen Polizeieinsätze in der Lübbecker Niedernstraße verwundern einige Anwohner nicht. Sie sehen sich in ihrer Ansicht bestärkt, dass auf sie keine Rücksicht genommen wird. Der Bürgermeister will die Sache aber nicht auf sich beruhen lassen.

Von Friederike Niemeyer