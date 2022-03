Lübbecke

Von Gitarre über Klavier bis Klarinette und Querflöte: Bei der Musikschule Pro Musica in Lübbecke dreht sich alles rund um Töne, Noten und Co. In diesem Jahr feiert die Kultureinrichtung ihr 25-jähriges Bestehen. Am vergangenen Samstag wurde das Festjahr mit dem Schnuppertag für Kinder offiziell eingeläutet.

Von Finn Luca Zell