Gleich große Eingangsklassen geplant

Lübbecke

Auf dem Papier sieht es gut aus: Lübbecke hat insgesamt fünf Grundschulen, verteilt über das Stadtgebiet. Doch die Schülerzahlen in den Eingangsklassen variieren stark. Es sei „keine Ausgewogenheit mehr in der Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulstandorte“ gegeben, heißt es im Lübbecker Rathaus. Das soll sich ändern, denn ein entsprechender Antrag zur Begrenzung der aufzunehmenden Schüler in den jeweiligen ersten Klassen steht am Montag, 22. August, auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Kultur.

Von Stefan Lind