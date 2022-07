Großes Interesse an Kaufland in Lübbecke

Der Kaufland-Markt an der Strubbergstraße ist eröffnet. Und schon in den ersten Stunden ist das Interesse an dem neuen Vollsortimenter riesig. Die Lübbecker sind offenbar neugierig auf den Supermarkt, der Parkplazt ist voll.

Nach zehnmonatiger Umbauphase gibt es an der Strubbergstraße wieder einen Supermarkt. Das Interesse am ersten Kaufland-Markt im Kreisgebiet ist am Donnerstag sehr groß.

Mit der Eröffnung am Donnerstag um 7 Uhr früh ist die Zeit ohne großen Einkaufsmarkt in Lübbecke zuende gegangen. Denn bis zum Schluss im September vorigen Jahres war der Marktkauf-Markt an der Strubbergstraße das Schwergewicht im Lebensmittel-Einzelhandel im Ort und gehörte bundesweit zu den umsatzstärksten Standorten von Marktkauf.

Nach einer zehnmonatigen Umbau-Phase hat nun die Schwarz-Gruppe, der seit einigen Jahren die Immobilie gehört, mit einem Kaufland-Markt den Standort eingenommen. Es ist der erste Kaufland im Kreis Minden-Lübbecke. Die Verbraucher waren zwischenzeitlich auf die kleineren Supermärkte in der Stadt und auf die großen Märkte vor allem in Espelkamp ausgewichen. Voraussichtlich Ende des Jahres wird es mit einem neuen Marktkauf im Westertor-Einkaufszentrum erstmals einen zweiten großen Lebensmittelmarkt in Lübbecke geben. Wie sich die Kundenströme dann verhalten werden, ist ungewiss.

Der Parkplatz ist voll, das Interesse an dem neuen Supermarkt groß. Foto: Martin Nobbe

Im neuen Kaufland gibt es auf 4600 Quadratmetern Verkaufsfläche das volle Sortiment von Lebensmitteln, Haushaltswaren und Artikeln des täglichen Bedarfs - mehr als 30.000 Artikel. 240 Parkplätze sind am Haus. Dazu kommen wieder Einliegergeschäfte und Imbiss-Angebote. Auch eine Apotheke ist jetzt vor Ort zu finden. Marktleiter Dag Kohlwes und ein Team aus 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen für die Kunden bereit.

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere neue Filiale zu eröffnen und nun auch in Lübbecke für unsere Kunden da sein zu können. Wir freuen uns darauf, sie hier begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf ihr Feedback“, sagte Hausleiter Dag Kohlwes.