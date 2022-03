Grundschule hat jetzt offiziell eine Leiterin

Diese Funktion hatte sie bereits seit eineinhalb Jahren kommissarisch ausgeübt und in der Zwischenzeit die notwendigen Zusatzqualifikationen erworben. Zuvor war Almut Pinz Konrektorin im Grundschulverbund Gehlenbeck-Nettelstedt gewesen.

In einer kleinen Feierstunde begrüßte der Lübbecker Bürgermeister die neue Schulleiterin und überreichte einen Blumenstrauß. Frank Haberbosch äußerte die Erwartung, in Almut Pinz eine kompetente und engagierte Mitstreiterin für die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem „Masterplan Grundschule“ gefunden zu haben, in dessen Rahmen die Stadt in den kommenden Jahren voraussichtlich rund 40 Millionen Euro investieren wird, um Lübbeckes Grundschulen fit zu machen für die Anforderungen der Zukunft. „Mit Pädagoginnen wie Ihnen wird das gelingen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Haberbosch.