Gute Laune und ernste Themen

Nach durchaus auch ernsten Tönen wurde Wolfgang Kubicki am Ende wieder launig: "Lassen wir uns von Griesgramen und Miesepetern nicht ärgern. Wir schaffen das!" In seiner Festrede beim städtischen Empfang zum Blasheimer Markt hatte der streitbare FDP-Politiker dazu aufgerufen, sich in diesen Krisenzeiten nicht von Angst leiten zu lassen und Debatten nicht aus dem Weg zu gehen.

Mit 450 Besuchern war der Empfang im Festzelt von Meiers Deele ausverkauft, und der Trubel an und zwischen den Biertischen wirkte so ungezwungen, als wenn die erste Veranstaltung dieser Art erst gestern gewesen wäre und nicht vor drei Jahren. Beim 450. Blasheimer Markt hatte Bürgermeister Frank Haberbosch (SPD) dieses Format begründet und mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel ebenfalls ein bundespolitisches Schwergewicht nach Lübbecke geholt.

Moderator und Kabarettist Bernd Gieseking aus Kutenhausen äußerte Sympathien mit dem Kieler Politiker. Sein höchstes Lob: "Wolfgang Kubicki könnte Ostwestfale sein, wenn er nicht aus Braunschweig käme. Er ist der Gerd Müller der Politik, ein Mann mit Tor-Instinkt." Überhaupt brach Gieseking eine Lanze für OWL. Mit doppelt so vielen Einwohnern wie das Saarland könnte es doch ein Bundesland sein. Als Gieseking dann auch noch die Finnen als wahre Seelenverwandte der Ostwestfalen präsentierte ("sprechen wenig, lachen viel"), da musste auch Kubicki schmunzeln.

Bernd Gieseking findet, OWL könnte ein eigenes Bundesland sein. Das erfreut auch Ehrenbürger Paul Gauselmann Foto: Eva Rahe

Der langjährige liberale Landespolitiker aus Schleswig-Holstein, seit 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestags, sorgte gleich für den ersten Lacher, dass diese Veranstaltung auch für ihn als Weintrinker nach zwei Bieren immer schöner werde. Von Lübbecke wisse er, hier werde "das Geld verdient, das in Minden ausgegeben werde".

Stadtempfang zum 451. Blasheimer Markt mit Wolfgang Kubicki und "Der Chef gibt einen aus!" Empfang der Stadt Lübbecke zum 451. Blasheimer Markt im Festzelt von Meiers Deele: Wolfgang Kubicki schlägt den Bogen von Corona zur Debattenkultur. Foto: Eva Rahe Ehrengast Wolfgang Kubicki und Ehrenbürger Paul Gauselmann amüsieren sich prächtig. Foto: Eva Rahe Weintrinker Wolfgang Kubicki (FDP) lässt sich am Ehrentisch das Barre-Bier schmecken. Foto: Eva Rahe Der Ehrentisch im Festzelt. 450 Besucher sind gekommen. Foto: Eva Rahe Plausch am Rande im Festzelt. Foto: Eva Rahe Auftritt von Moderator und Kabarettist Bernd Gieseking Foto: Eva Rahe Auftritt von Moderator und Kabarettist Bernd Gieseking Foto: Eva Rahe Auftritt von Moderator und Kabarettist Bernd Gieseking Foto: Eva Rahe Da schmunzelt auch der Festredner. Foto: Eva Rahe Allgemeine Heiterkeit im Saal bei Bernd Giesekings Auftritt. Foto: Eva Rahe Bürgermeister Frank Haberbosch redet. Foto: Eva Rahe Der Bürgermeister spricht auch das umstrittene Thema Krankenhaus-Neubau an. Foto: Eva Rahe Wolfgang Kubicki (FDP) bedankt sich für die freundliche Begrüßung im Zelt. Foto: Eva Rahe Gespräche am Rand. Foto: Eva Rahe Wolfgang Kubicki (FDP) im Festzelt von Meiers Deele. Foto: Eva Rahe Den erhobenen Zeigefinger mach der Liberale Wolfgang Kubicki eigentlich gar nicht.... Foto: Eva Rahe Erst der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.... Foto: Eva Rahe ... und dann gibt es noch ein hochprozentiges Geschenk aus Lübbecke. Foto: Eva Rahe Fassanstich nach dem Mittagessen: Wolfgang Kubicki schlägt kräftig zu. Foto: Eva Rahe Gute Laune am Rande. Foto: Eva Rahe Zahlreiche Firmenchefs heimischer Unternehmen machen sich traditionell am Freitag um die Mittagszeit mit ihren Mitarbeitern auf den Weg zum Blasheimer Markt. Das Motto lautet dann "Der Chef gibt einen aus". Foto: Andreas Kokemoor Zahlreiche Firmenchefs heimischer Unternehmen machen sich traditionell am Freitag um die Mittagszeit mit ihren Mitarbeitern auf den Weg zum Blasheimer Markt. Das Motto lautete endlich wieder „Der Chef gibt einen aus“. Auch die Belegschaft des Bauunternehmens Dreckmeier aus Hüllhorst hat sich nach zwei Jahren ohne Markt gefreut, wieder dabei zu sein. Foto: Andreas Kokemoor Zahlreiche Firmenchefs heimischer Unternehmen machen sich traditionell am Freitag um die Mittagszeit mit ihren Mitarbeitern auf den Weg zum Blasheimer Markt. Das Motto lautet dann "Der Chef gibt einen aus". Extra aus dem niedersächsischen Wagenfeld ist das Team von Art Kletterseile zum Blasheimer gekommen. Foto: Andreas Kokemoor Zahlreiche Firmenchefs heimischer Unternehmen machen sich traditionell am Freitag um die Mittagszeit mit ihren Mitarbeitern auf den Weg zum Blasheimer Markt. Das Motto lautet dann "Der Chef gibt einen aus". Auch die Belegschaft des Bauunternehmens Dreckmeier hat sich nach zwei JAhren ohne Markt gefreut, wieder dabei zu sein. Foto: Andreas Kokemoor Zahlreiche Firmenchefs heimischer Unternehmen machen sich traditionell am Freitag um die Mittagszeit mit ihren Mitarbeitern auf den Weg zum Blasheimer Markt. Das Motto lautet dann "Der Chef gibt einen aus". Auch die Zimmerleute sind immer wieder zahlreich vertreten. Foto: Andreas Kokemoor

Insgesamt präsentierte der bekannte Liberale sich aber bissiger als Gabriel. So bekamen vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, immerhin Koalitionspartner in Berlin und die Fridays-for-Future-Bewegung ihr Fett weg. "Lauterbach tut weiter das, was ihn erfolgreich gemacht hat. Er warnt", schimpfte Kubicki. Er empfahl einen entspannten Umgang mit Weltuntergangpropheten und kokettierte mit seinem eigenen Image als Lebemann. In der Corona-Isolation sei es ihm dank Impfung schon nach wenigen Tagen gut gegangen und er habe mit Sauvignon Blanc geboostert.

Der 70-jährige Jurist plädierte für das Ende aller Corona-Maßnahmen, einschließlich der Maskenpflicht, und für mehr Realismus in der Energiekrise, einschließlich Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. "Meine Aufgabe als Politiker ist es doch, den Energiemangel zu beseitigen und nicht, ihn gerecht zu verteilen." Dafür gab es vom Publikum nicht soviel Applaus, wie vielleicht zu erwarten war.

Wolfgang Kubicki schlägt den Bogen von Corona zur Debattenkultur. Foto: Eva Rahe

Kubicki kritisierte die Ampel-Regierung für eine angstgetriebene Kommunikation. "Unsere Entscheidungen sollten nicht auf 'German Angst', sondern auf 'German Mut' gründen", sagte er und versprach, dass auch wieder sorglose Tage kommen werden. Der Liberale geißelte eine von Minderheitenproblemen angetriebene politische Debatte in Deutschland. Das Schwarz-Weiß-Denken sei zu dominant geworden. Doch Fortschritt sei nicht zu erzielen, wenn alle das Gleiche sagen würden. Das wiederum fand große Zustimmung im Rund.

Das Thema Debattenkultur hatte zuvor auch Bürgermeister Haberbosch in seiner Rede auf dem "schönsten Volksfest weit und breit" angeschnitten. Zunächst begrüßte er aber neben den Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung auch Lübbeckes Ehrenbürger Paul Gauselmann, der kurz nach seinem 88. Geburtstag zum städtischen Empfang gekommen war und gerne am Ehrentisch bei Wolfgang Kubicki Platz nahm.

Haberbosch erinnerte an das, was in den drei Jahren seit dem letzten Blasheimer Markt alles in der Stadt angestoßen worden war: vom Westertor-Einkaufszentrum bis zu den vielen millionenschweren Investitionen in Sport und Bildung wie etwa die Grundschul-Modernisierungen. "Wirtschaftlich ist Lübbecke die gesündeste Kommune im Kreis mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung", sagte der Rathauschef. Erst kurz danach komme Stemwede, sagte er augenzwinkernd in Richtung Amtskollege Kai Abruszat.

Um die Laune nicht zu verderben, müsste er eigentlich das Thema Krankenhaus ausklammern, sagte Haberbosch weiter. Das wolle er aber bewusst nicht tun, weil eine demokratische Debattenkultur Hasenfüßigkeit nicht vertrage. "Entgegen anderslautender Gerüchte habe ich nicht entschieden, dass für Rahden und Lübbecke ein neues Krankenhaus gebaut wird." Aber man müsse den Realitäten ins Auge sehen. Jetzt gelte es, das beste für die Menschen zu machen und nicht, populistisch, einfach auf die Kreispolitik zu schimpfen. Er wünsche sich von seiner Stadt Lübbecke, "dass hier Mut und Wahrheit Werte bleiben, die überdauern".

Wolfgang Kubicki trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein, Bürgermeister Haberbosch schlägt die richtige Seite auf. Foto: Eva Rahe

Haberbosch lud Kubicki ein, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen und überreichte im als Präsent Hochprozentiges von der Barre-Brauerei. Bevor es zu den Klängen des Schützen-Musik-Corps zum Fassanstich ging, servierte das Team von Meiers Deele die von der Lebenshilfe zubereitete Kartoffelsuppe. "Lecker", lobte der weitgereiste Fahrer des Ehrengastes die wohlschmeckende Mahlzeit, bevor er Kubicki weiter zu Terminen nach Bielefeld und Minden chauffierte.