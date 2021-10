Hecke schneiden und Bäume fällen: Warum man sich jetzt beeilen sollte

Lübbecke (WB). Überall werden derzeit Hecken geschnitten und Bäume gefällt. Der Grund dafür: Vom 1. März an ist das aufgrund des Natur- und Artenschutzes nur noch eingeschränkt erlaubt. Kai Sommer, Gärtner und Ingenieur für Freiraumplanung aus Lübbecke, erklärt, was geht und was nicht.

Freya Schlottmann