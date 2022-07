Fulminant, verspielt, ein Ohrenschmaus: Was könnte der Berichterstatter nicht alles aus seinem Wortschatz kramen, um über das zweite Konzert des Orgelsommers zu schreiben. Alles Gefasel. Denn es reicht der Satz einer Besucherin: „Das Konzert ist mir voll in die Knochen gefahren.“

Ein Konzert für Orgel und Orchester: Allein diese Kombination ist selten genug. Die Abstimmung zwischen dem Orchester im Altarraum und der Orgel auf der Empore gilt als Herausforderung. Soll es funktionieren, bedarf es eines Meisters an den Pfeifen und Pedalen. Einen eben solchen hatte sich Kantor Heinz-Hermann Grube für das Konzert in der Andreaskirche besorgt. Sein Name: Christoph Grohmann (67). Im Jahr 1974 nahm er das Studium der Kirchenmusik auf und perfektionierte sein Können in Meisterkursen im belgischen Mechelen. Nach seiner Ausbildung lehrte Grohmann viele Jahre an der Hochschule in Detmold. Zudem war er über zwei Jahrzehnte Präsidiumsmitglied der Internationalen Gesellschaft der Orgelfreunde.