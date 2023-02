Eigentlich ist die Polizei dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung. Doch bei einem Hinweisgeber in Lübbecke hielt sich jetzt die Freude im Nachhinein in Grenzen.

Der 53-jährige Mann kam am Donnerstagabend um 20.30 Uhr in die Polizeiwache Lübbecke, um einen Hinweis zu geben. Hierbei fiel den Beamten jedoch ein deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf.