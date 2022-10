Hochwasservorsorge in Lübbecke geht nur mit den Bürgern

Lübbecke

Spätestens die Überflutungen an der Ahr haben verdeutlicht: Starkregen kann auch in solchen Regionen katastrophale Folgen haben, die bislang keine Hochwasser kannten. Die Stadt Lübbecke ruft nun die Bürger auf, an potenziell gefährdeten Orten gemeinsam Vorsorge zu betreiben.

Von Friederike Niemeyer