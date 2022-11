Hochzeit mit Garantien

Lübbecke/Hüllhorst

Die Volksbanken Lübbecke und Schnathorst wollen zum 1. Januar 2023 fusionieren. Das haben die Vorstände der beiden Genossenschaftsbanken am Mittwoch in Lübbecke bekannt gegeben. Das neue Geldinstitut soll den Namen Volksbank Plus tragen.

Von Kai Wessel