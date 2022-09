Hundehalter müssen in Lübbecke tiefer in die Tasche greifen

Die Stadt Lübbecke will die Hundesteuer anheben. Der Hauptausschuss hat dieses Vorhaben einstimmig durchgewunken, fehlt noch die Zustimmung des Rates. 13 Euro mehr pro Jahr sollen Hundehalter künftig zahlen.

Die Hundehalter in Lübbecke müssen wohl bald mehr Steuern für ihre Tiere zahlen. Die Stadt strebt eine Erhöhung um 13 Euro an.

Die Stadtverwaltung nutzt mit der Erhöhung die Gunst der Stunde, da eh eine Anpassung der Satzung erfolgen soll. Die wesentlichsten Änderungen sind: Präzisierungen von Formulierungen, Anpassung von Satzungsregelungen an Rechtsprechung oder die Aufnahme von gefährlichen Hunden als gesonderten Steuertatbestand.

Der neue, erhöhte Steuersatz wurde unter Heranziehung der Besteuerungsmaßstäbe aus den umliegenden Kommunen (Stadt Espelkamp, Gemeinde Hille, Stadt Rahden, Gemeinde Stemwede, Stadt Preußisch Oldendorf, Gemeinde Hüllhorst) ermittelt. Aus den verwandten Steuersätzen von den vorgenannten Städten und Gemeinden wurde jeweils ein Durchschnittswert gebildet. Dieses hat zu eine Erhöhung der bisherigen Hundesteuersätze um 13 Euro, sowohl bei einem, zwei und drei oder mehr gehaltenen Hunden, zur Folge. Von den Nachbarkommunen liegt Preußisch Oldendorf mit der Steuer für den ersten Hund am niedrigsten (40 Euro), Hille am höchsten (72 Euro).

Gefährliche Hunde kosten das Zehnfache

Für den ersten Hund werden demnach 52 Euro fällig, für den zweiten 64 Euro und für den ddritten 76 Euro. Gefährliche Hunde sollen zukünftig mit dem jeweils zehnfachen Steuersatz belegt werden. "Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass mit der Höhe dieses Steuersatzes die Anzahl an gefährlichen Hunden im Stadtgebiet geordnet werden soll, um etwaige Beißvorfälle oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu minimieren", heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung. Dementsprechend wurde ebenfalls eine Begriffsdefinition sowie eine Auflistung der gefährlichen Rassen in die Änderungssatzung aufgenommen.

Aktuell belaufen sich die Steuereinnahmen hinsichtlich der Hundesteuer nach Angaben der Stadt auf 81.456 Euro. Auf Grundlage des aktuellen Datenbestandes sollen durch die Einführung der Hundesteuer für gefährliche Hunde etwa 11.800 Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen erzielt werden. Bei 350 Hunden sei zudem noch nicht klar, ob es sich nicht auch um gefährliche Hunde handele.

Zukünftig soll eine Steuerbefreiung für ein Jahr nach Aufnahme eines Hundes aus dem Tierheim Lübbecke in der Satzung berücksichtigt werden. Hiermit soll das Tierheim Unterstützung seitens der Stadt erfahren und potenzielle Hundehalterinnen und Hundehalter motiviert werden, Hunde aus dem Tierschutz aufzunehmen.