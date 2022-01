„Zweifel reizt mich nicht weniger als Wissen“ hat Dante Alighieri, Schöpfer der „Göttlichen Komödie“, einmal formuliert. In der Schule käme jetzt die unvermeidliche Frage des Lehrers oder der Lehrerin: „Was will uns der Autor damit sagen?“ Paula Grau, 17-jährige Schülerin des Lübbecker Wittekind-Gymnasiums, hat darauf eine Antwort gefunden – und die ist so überzeugend ausgefallen, dass sie damit einen NRW-weiten Wettbewerb gewonnen hat.

Insgesamt vier Schülerinnen und Schüler des Wittekind-Gymnasiums hatten sich am Essay-Wettbewerb der Essener Berkenkamp-Stiftung beteiligt (siehe Info-Kasten). Am erfolgreichsten schnitt dabei Paula Grau aus der Q2, also der Jahrgangsstufe 12, ab. Ihr Aufsatz mit dem Titel „Ich zweifle, weil ich wissen will“ wurde mit einem viertägigen Schreibworkshop in Weimar belohnt.