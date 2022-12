Im Paradies in Lübbecke gibt es schnelles Internet

Erste Haushalte in Alswede sind bereits an das flächendeckende Glasfasernetz angeschlossen. Und der Ausbau geht weiter, teilt das zuständige Unternehmen Greenfiber jetzt zum Ende des Jahres mit.

Der Glasfaserausbau (hier in Bielefeld) kommt in Lübbecke voran: Alswede ist jetzt angeschlossen.

Hinter Schloss Benkhausen führt der Weg über den Mittellandkanal. Und schon ist man im „Paradies“. So zumindest heißt die Straße am Rande von Alswede. Der etwa 1000 Einwohner zählende Ortsteil, der zu Lübbecke gehört, liegt ruhig und etwas abgelegen. Das schätzen die meisten Menschen hier. Doch auch das schnelle Internet lag nahezu unerreichbar weit weg.

„Zu weitläufig, zu wenig Häuser, zu weite Wege und daher unwirtschaftlich.“ So lautete das Urteil der Telekommunikationsanbieter. Und genau damit wollte sich die Dorfgemeinschaft Alswede nicht abfinden. Noch bevor die Vermarktung für das kommunale Glasfasernetz in ganz Lübbecke anlief, hatten 16 ehrenamtliche Straßenpaten alle 230 Haushalte besucht und die meisten von einem eigenen Glasfaseranschluss überzeugt. Ein Engagement, das sich jetzt auszahlt. Denn so wurde ganz Alswede und dann ganz Lübbecke zum Glasfaserausbaugebiet.

Erleichterung im Homeoffice

Seit gut zwei Wochen ist „Licht auf der Leitung“. So nennen Glasfaserexperten die Freischaltung dieser Leitungen der neuesten Generation, die als schnelle, sicherer und stabiler Weg ins Internet dienen. Die Straße „Im Paradies“ war vorne mit dabei. Und damit auch Ralf Schönfelder. Seit zwei Wochen surft der Alsweder im neuen Netz. „Das ist schon ein gewaltiger Unterschied“, stellt der Kfz-Sachverständige fest. Er nutzt das Internet vor allem beruflich, denn er arbeitet überwiegend im Homeoffice. „Pro Tag lade ich 150 bis 200 Bilder in die Firmen-Cloud. Und auch durch die Anwendungssoftware habe ich viel Datentransfer.“ Der Anschluss zeigte am ersten Tag nach der Freischaltung noch ein rotes statt ein grünes Licht. „Ein Anruf bei der Hotline und schon ging es.“

Ralf Schönfelder surft inzwischen glasfaserschnell. Foto: Greenfiber

Schönfelder zweigt sich insgesamt mit dem Ablauf sehr zufrieden. „Kurz nach dem Ende der Vermarktung wurde ein Termin für die Grundstücksbegehung vereinbart.“ Dort wurde besprochen, wo und wie das Glasfaserkabel von der Straße bis ins Haus kommt. Da Ralf Schönfelder für seinen Mäh-Roboter Kabel unter dem Rasen verlegt hatte, bat er die unterirdische Verlegung per sogenannter Erdrakete. Einem Wunsch, dem die Glasfaserprofis nachgekommen sind.

Viele andere Gebiete sollen folgen

Jetzt läuft das Netz reibungslos, teilt Greenfiber mit. „In den kommenden Wochen und Monaten werden erst ganz Alswede und dann viele andere Gebiete in Lübbecke angeschlossen. Das kommunale Glasfasernetz für ganz Lübbecke wächst“, sagt Pressesprecher Hinrich Bernzen. Das bislang formulierte Ziel lautet, im Laufe des Jahres 2023 die ganze Stadt zu versorgen.