IMA Schelling erhält Auszeichnung und spendet an die Aktion Lichtblicke

Sich entspannt in der Grill & Chill-Area begegnen und in DIY-Aktionen Ausbildungsberufe und duale Studiengänge kennenlernen: Das ist das Prinzip des Tech 'n' Talents Festivals von IMA Schelling. Ein Konzept, das jetzt ausgezeichnet wurde.

Mit großem Erfolg führte IMA Schelling das Festival im Juni 2022 am Standort Lübbecke durch und erreichte damit zahlreiche Interessierte. „Unser Anspruch ist es, beste Konzepte in den einzelnen Personaldisziplinen zu entwickeln. Gerade im Ausbildungs- und Hochschulbereich müssen neue und mutige Lösungen gefunden werden“, erklärt Personalleiter Lars von der Wellen.

Renommierter Personal-Preis

IMA Schelling reichte das Projekt beim HR Excellence Award ein. Nachdem es sich dort gegen zahlreiche Wettbewerber durchgesetzt und unter die Top 4 auf die Shortlist geschafft hatte, stellten Kira Piel und Kristin Homann aus den Bereichen Marketing und Personal das Tech 'n' Talents Festival Ende November in Berlin in einem Pitch der Jury vor. Auch Branchengrößen wie Bosch, McDonalds, Siemens, Peek & Cloppenburg oder die Deutsche Bahn waren in den verschiedenen Kategorien nominiert und vor Ort. Und auch im Pitch konnte das originelle Format von IMA Schelling überzeugen und wurde am Abend bei einer eindrucksvollen Gala im Tipi am Kanzleramt mit dem begehrten Preis in der Kategorie „Azubi- und Hochschul-Marketing“ ausgezeichnet.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir die Jury begeistern konnten. IMA Schelling ist ein tolles Unternehmen und es tut sich aktuell in allen Bereichen sehr viel. Der Preis zeigt uns dabei noch einmal, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betont von der Wellen.

Unterstützung für gemeinnützige Vereine

Während das Lübbecker Unternehmen sich über den Preis freut, setzt es zu Weihnachten gleichzeitig ein Zeichen und tut etwas Gutes für andere. IMA Schelling spendet 10.000 Euro an regionale gemeinnützige Vereinigungen. Im Rahmen ihrer traditionellen Weihnachtsspenden-Aktion unterstützt die IMA Schelling Group in Deutschland und Österreich die Vereinigungen Aktion Lichtblicke und Das Schwarzacher Netz mit je 5.000 Euro.

Es ist schon eine gute Tradition: Zu Weihnachten verzichtet IMA Schelling auf Kundenpräsente und vergibt dafür Spenden an regional ansässige, gemeinnützige Vereinigungen an seinen Standorten in Lübbecke und Schwarzach/Österreich.

Am Standort Lübbecke spendet IMA Schelling in diesem Jahr 5.000 Euro an den Verein Aktion Lichtblicke, der sich in Nordrhein-Westfalen um Kinder, Jugendliche und ihre Familien kümmert, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Mit seinen Einzelfall-Hilfen unterstützt der Verein bedürftige Familien, und er hilft Institutionen für Kinder etwa mit ADHS oder körperlichen Einschränkungen.

CSO Andreas Bischoff und Marketing-Mitarbeiterin Carolin Bringewatt (von links) übergeben die Spende an die Aktion Lichtblicke. Foto:

Solidarität und Miteinander

Ebenfalls 5.000 Euro vergibt IMA Schelling am Standort Schwarzach an Das Schwarzacher Netz. Die Vereinigung leistet in Not geratenen Menschen und Familien in der Vorarlberger Gemeinde schnelle und unbürokratische Hilfe.

„Gerade nach diesem herausfordernden Jahr ist es uns wichtig, ein Zeichen zu setzen für Solidarität und Miteinander“, betont IMA Schelling-CFO Maximilian Lehner. „Unsere Spenden sollen dabei helfen, dass auch Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, ein schönes Weihnachtsfest erleben.“